في إطار مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متحدثاً رئيسياً في جلسة «رؤى جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، بمشاركة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية، و شو دونج يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"

كما خُصصت للأمين العام جلسة حوارية مستقلة لعرض رؤيته بشأن التحولات الإقليمية ودور الجامعة في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الأمين العام أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن تحدياته تتجاوز حجم الإنتاج إلى آثار النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب سلاسل الإمداد وضعف القدرة الشرائية.

وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، ولا سيما إلى قطاع غزة، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.

ودعا فهمي إلى الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها، من خلال تفعيل الأطر العربية القائمة وربط الإنذار المبكر بإجراءات عملية في التمويل والإمداد ودعم الإنتاج. وأوضح أن المساعدات الغذائية تنقذ الأرواح، إلا أن استدامة الأمن الغذائي تتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري والأسواق وطرق النقل، واستعادة الإنتاج المحلي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من النزاعات.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربي–المتوسطي في رصد مخاطر اضطراب إمدادات الغذاء والأسمدة والشحن، وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات، بما يساعد على تنويع مصادر الإمداد وتيسير حركة السلع الأساسية، وتحويل الإنذار بالمخاطر إلى تحرك فعلي قبل تفاقمها.

وخلال الجلسة الحوارية الخاصة، أكد الأمين العام ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة والترتيبات التي تمس أمنها ومصالح شعوبها، وتعزيز قدرتها على المبادرة والتأثير، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة للأزمات المتلاحقة. وأشار إلى أن امتلاك العالم العربي موارد وقدرات وعلاقات دولية واسعة يستلزم توظيفها بصورة أكثر تكاملاً لحماية المصالح المشتركة وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الدول العربية.

وعرض فهمي في هذا السياق «الأجندة العربية المتجددة» التي طرحها، بمحاورها المترابطة: التصدي والتطوير والتنمية، موضحاً أن مواجهة المخاطر وحماية السيادة العربية ترتبطان بتطوير القدرات والمؤسسات وأدوات العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام اللازم لقضايا الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة.

وأكد الأمين العام أن تطوير الجامعة يستهدف تعزيز قدرتها على استشراف التطورات، وتقديم البدائل، وبناء التوافق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات وتحويل المواقف المشتركة إلى نتائج ملموسة. كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والشركاء الدوليين، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المتبادلة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الجامعة، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يقتضي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه دون انتقائية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتسوية الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.