كشف أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن احتمالية إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه والمنافسة على قمة الدوري.

وكان طرابزون سبور قد أبرم واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، عقب نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي، والتي استمرت لمدة 9 مواسم.

وقال أرطغرل دوجان، في تصريحات نقلتها صحيفة «61 ساعة» التركية، إن إدارة النادي عقدت اجتماعًا لمناقشة الصفقات المحتملة، بحضور إبراهيم شنكايا، نائب رئيس النادي، والمدير الفني توماس ريس، مشيرًا إلى مشاركته في الاجتماع عبر تطبيق «زوم».

وأوضح رئيس طرابزون سبور: «قائمة الفريق مكتملة تمامًا، ونستغل أيضًا الحصة الإضافية للاعبين الأجانب (+2)، لكننا سنبذل قصارى جهدنا دون اتخاذ أي خطوة تفرض ضغوطًا غير ضرورية على المدرب أو تؤثر سلبًا على انسجام الفريق».

وأضاف: «لدينا مزيج من المواهب الشابة واللاعبين النجوم، وسنتبع توجيهات المدرب توماس ريس ونتصرف بناءً عليها، وسنفعل كل ما يلزم للوصول إلى القمة».

وتابع دوجان، ملمحًا إلى إمكانية إبرام صفقات قوية في الشتاء: «خلال فترة التوقف بمنتصف الموسم، قد نتعاقد مع لاعبين نجوم أو مواهب شابة، وسنعمل على معالجة جميع أوجه القصور التي يحتاج الفريق إلى حلها في الوقت الحالي».

وأشار رئيس النادي التركي إلى أن التعاقد مع أسماء بارزة مثل محمد صلاح وأندريه أونانا وفابينيو، إلى جانب سياسة تطوير المواهب الشابة ومنحها الفرصة للانتقال إلى الدوريات الأوروبية، كانت من العوامل التي جعلت طرابزون سبور وجهة مفضلة للاعبين.

واختتم أرطغرل دوجان تصريحاته بالإشادة بالنجم المصري، قائلًا: «لقد أصبح محمد صلاح الآن علامة تجارية عالمية، وأضاف قيمة كبيرة للنادي».