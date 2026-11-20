واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، تصدر المشهد في الدوري الأمريكي، بعدما اعتلى قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في المسابقة، وفقًا لبيانات الرواتب التي كشف عنها اتحاد اللاعبين، براتب سنوي يصل إلى 28.3 مليون دولار.

ميسي يتفوق على نجوم الدوري الأمريكي

وتفوق ميسي بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم شيكاغو فاير، الذي جاء في المركز الثاني بقائمة الأعلى أجرًا، براتب سنوي يبلغ 19.51 مليون دولار.

وشهد راتب قائد إنتر ميامي زيادة تقدر بنحو 8 ملايين دولار مقارنة بالعام الماضي، ليواصل انفراده بالصدارة، في رقم يعكس القيمة التجارية والفنية الكبيرة التي يمثلها النجم الأرجنتيني للمسابقة، إذ يتجاوز راتبه وحده إجمالي ميزانيات الرواتب في 25 ناديًا من أصل 30 فريقًا بالدوري الأمريكي.

وكان ميسي قد جدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2023، عقب انتهاء تجربته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أورلاندو سيتي، في المركز الثالث براتب سنوي يبلغ 13.938 مليون دولار، يليه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب لوس أنجلوس إف سي، براتب 11.152 مليون دولار.

واحتل السويسري بريل إمبولو، لاعب أتلانتا يونايتد، المركز الخامس، بعدما بلغ راتبه السنوي 10.81 مليون دولار.

إنتر ميامي يتصدر قائمة الأندية الأعلى إنفاقًا

وعلى مستوى الأندية، فرض إنتر ميامي هيمنته أيضًا على قائمة إجمالي الرواتب، بعدما تصدر الترتيب بميزانية بلغت 59.37 مليون دولار.

وحل شيكاغو فاير في المركز الثاني بإجمالي رواتب وصل إلى 41.29 مليون دولار، يليه أتلانتا يونايتد بـ38.35 مليون دولار.

وجاء لوس أنجلوس جالاكسي في المركز الرابع بميزانية رواتب بلغت 34.91 مليون دولار، بينما احتل لوس أنجلوس إف سي المركز الخامس بإجمالي 32.91 مليون دولار.

كيف تُحتسب رواتب لاعبي الدوري الأمريكي؟

وأوضح الموقع الرسمي لاتحاد اللاعبين أن بيانات الرواتب تعتمد على معيارين أساسيين، الأول هو الراتب الأساسي السنوي للاعب، والثاني متوسط إجمالي التعويضات السنوية المضمونة.

ويشمل المعيار الثاني الراتب الأساسي، ومكافآت التوقيع، والمكافآت المضمونة، بالإضافة إلى مكافآت التسويق وأتعاب وكلاء اللاعبين، وهو ما يقدم صورة أشمل عن إجمالي المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعبون في الدوري الأمريكي.