قال مصدر مقرب من البيت الأبيض يوم الخميس إنه جرت إقالة شون ​كيرنكروس مدير الأمن الإلكتروني الوطني بالبيت الأبيض ‌من منصبه، وذلك بعد أعطال تقنية شهدتها قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.

وكان ​كيرنكروس يتولى الإشراف على سياسة واستراتيجية الأمن الإلكتروني ​في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية. ووفقا للمصدر، ⁠ستتولى كيرستن ديفيز كبيرة مسؤولي قطاع المعلومات في وزارة ​الدفاع المنصب بشكل مؤقت.



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف ​عن هويته "لقد أيد الرئيس بشكل كامل قرار إقالة شون كيرنكروس من منصبه".

ورفض كيرنكروس التعليق على رحيله.

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع ​الماضي سلسلة من الأعطال التقنية، شملت توقفا لحركة ​الطيران على مستوى البلاد، وعطلا في خدمات البريد الإلكتروني التابعة لشركة ‌مايكروسوفت، ⁠بالإضافة إلى اضطراب مؤقت في شبكة وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات بشأن طريقة تعاملها مع هذه الأعطال. وفي هذا السياق، قال مسؤول استخباراتي أمريكي ​كبير يوم الأربعاء ​إن الاضطرابات ⁠التي طالت الأنظمة الحيوية خلال الأسبوع الماضي نجمت عن أعطال تقنية منفصلة مرتبطة ​بأعمال صيانة وتغييرات فنية، وليست هجوما منسقا ​أو ⁠مدعوما من دولة أخرى.



وكان كيرنكروس يشغل منصبا تنفيذيا في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل توليه مهام مدير الأمن ⁠الإلكتروني. ​وسيتطلب تعيين خليفة له الحصول ​على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ستنتقل السيطرة عليه للحزب الديمقراطي بدءا ​من يناير كانون الثاني المقبل.