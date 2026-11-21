كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، غموض واقعة تغيب شاب من قرية أبو دياب شرق التابعة لمركز دشنا، حيث ضبطت سيدة متهمة بقتله وإحراق جثته داخل فرن بلدي.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا ببلاغ عن تغيب شاب يدعى «م.»، في العشرينيات من عمره، منذ 3 أيام. وعقب تشكيل فريق بحث، عثر على رماد ملقى في الشارع العام بالقرية، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أنه يخص جثة الشاب المتغيب.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة قتلت الشاب بعدة طعنات بآلة حادة، ثم وضعت جثته داخل فرن بلدي وأشعلت فيها النيران باستخدام القش على مدار 3 أيام، قبل أن تجمع الرماد وتلقيه في الشارع العام بالقرية.

وجرى ضبط المتهمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وكلفت مباحث المركز بإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.