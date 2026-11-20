قال الإعلامي عمرو أديب، إن تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكونجرس الأمريكي ومنحه الميدالية الذهبية عبّر عن تقدير كبير له ولمسيرته.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن السادات كان شخصية فذة وقائد بمعنى الكلمة، موضحًا أن المصريين لا يعرفون قدر أي رئيس إلا بعد رحيله.

ولفت إلى أن هذا الأمر مستمر كأمر سائد بين المصريين منذ عام 1952، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة غير مفهومة.



وأوضح أن السادات له قرارات غيَّرت التاريخ المصري، سواء بحرب 1973 أو اتفاقية السلام مع إسرائيل بجانب الانفتاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحديث عن أن السادات غيَّر مصر هو أمر واقع وليس مبالغة.

وشدد على أن السادات شخصية درامية تراجيدية طوال مسيرته، مؤكدا أن الرئيس الراحل له الكثير من العلامات التي لا يمكن أن تنسى بما في ذلك حرب أكتوبر وقناة السويس والانفتاح الاقتصادي وإصلاح العلاقات مع الغرب وكسر الهيمنة.

ونوه إلى أن السادات كان قيادة عظيمة، مؤكدا أن تكريم السادات في الكونجرس يستدعي ضرورة تذكر كل من شاركوا في صناعة إنجاز الحرب.

وكان الكونجرس الأمريكي قد نظم احتفالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمنح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديراً لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.