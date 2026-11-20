اعتبرت حركة حماس، الجمعة، أن تصعيد إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة، واستشهاد 7 فلسطينيين، يمثلان استمرارًا في "جريمة الإبادة" بحق المدنيين، وإمعانًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للحركة، على خلفية تصعيد الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس إن "تصعيد جيش الاحتلال الإرهابي غاراته العدوانية والإجرامية على مختلف مناطق قطاع غزة، وارتقاء 7 شهداء وتدمير مزيد من المنازل منذ صباح اليوم، يمثل إمعانًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت أن التصعيد يمثل استمرارًا في "جريمة الإبادة التي تواصل حكومة الاحتلال تنفيذها بحق المدنيين العزل على مرأى ومسمع من العالم".

وأشارت إلى أن القطاع يشهد "عمليات قتل مستمرة، ونسفًا للمنازل، وقضمًا لمزيد من الأراضي في عمق الأحياء السكنية غربي الخط الأصفر".

ولفتت إلى أن هذه العمليات تتسبب في نزوح السكان وبث الرعب بين العائلات الفلسطينية، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

واعتبرت الحركة أن الممارسات الإسرائيلية تشكل "جرائم حرب مركبة"، تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيها وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وجددت مطالبتها للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بـ"الاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم، وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وانتهاكاته".

كما دعت "مجلس السلام" إلى الكف عن "سياسة التغاضي عن جرائم الاحتلال"، وإدانتها، وتأكيد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عرقلة تنفيذ الاتفاق والتداعيات الإنسانية الكارثية الناجمة عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين في غزة.

ويأتي بيان حماس بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية نفذها وسط قطاع غزة، الأربعاء، وتوغلت خلالها دباباته غربي "الخط الأصفر"، ما تسبب في نزوح آلاف الفلسطينيين من مناطق شمال مخيمي النصيرات والبريج.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت تدمير نفق يشكل تهديدًا لقواته، فيما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع أضرار في منازل ومرافق مدنية جراء التوغل.