عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (IATA)، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يوروكنترول» (EUROCONTROL)، على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، بمدينة مونتريال الكندية.

ويأتي ذلك في إطار تحركات وزارة الطيران المدني لتعزيز حضور مصر في المحافل الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع المنظمات المعنية بصناعة النقل الجوي.

واستهدفت اللقاءات بحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي عالميًا، واستعراض فرص تعزيز التعاون الفني والتشغيلي، بما يواكب التوجهات الدولية الحديثة، ويدعم استدامة القطاع ويرفع كفاءته التشغيلية وتنافسيته.

وخلال لقائه توماس رينايرت (Thomas Reynaert)، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ورينايرت كومبر (Reynaert Comber)، ممثل الاتحاد لدى مجلس منظمة «الإيكاو»، وروبي سيد (Ruby Sayyed)، مديرة الاستراتيجية العالمية بالاتحاد، تناول وزير الطيران المدني مستجدات الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بقطاع الطيران بحلول عام 2050، والتحديات المرتبطة بتوافر وقود الطيران المستدام (SAF) وارتفاع تكلفته، إلى جانب متطلبات تطبيق برنامج خفض الانبعاثات الكربونية وتعويضها في قطاع الطيران الدولي (CORSIA)، وانعكاساته على الدول وشركات الطيران.

وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين «إياتا» و«الإيكاو» فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات البيئية الدولية، مع ضرورة مراعاة التباين في الإمكانات والقدرات بين الدول، وتحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتشغيلي لصناعة النقل الجوي، بما يضمن استدامة القطاع دون التأثير في قدرته التنافسية.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور سامح الحفني راؤول ميدينا كاباييرو (Raúl Medina Caballero)، المدير العام للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يوروكنترول».

وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة لأكثر من 20 عامًا، وتعزيز التنسيق التشغيلي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الحركة الجوية، فضلًا عن رفع قدرة شبكات الطيران على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية تدفقات الحركة الجوية وتحسين كفاءة التشغيل.

واستعرض الجانبان الأهمية الاستراتيجية للمجال الجوي المصري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لحركة الطيران الدولية وحلقة وصل حيوية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتبادل أفضل الممارسات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز مرونة شبكات الطيران وتحقيق انسيابية الحركة الجوية الدولية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعميق الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة الطيران المدني المصري، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لحركة الطيران.