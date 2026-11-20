شارك المغربي محمود بنتايج والتونسي أحمد الجفالي وأحمد عبد الرحيم إيشو وحسام أشرف رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية في بداية المران تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مخطط الأحمال، تضمنت خوض تدريبات الركض حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة.

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.