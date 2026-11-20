سيطرت أجواء التشويق والغموض والإثارة على التريلر الأول لمسلسل "عالم افتراضي"، الذي طرحته الشركة المنتجة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعل حالة من الترقب والتفاعل بين الجمهور، ويتصدر حديث السوشيال ميديا.

وكشف التريلر عن مجموعة من اللقطات المثيرة التي ظهر خلالها أبطال العمل في أجواء مليئة بالغموض والتوتر، يتقدمهم الفنان فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نهى عابدين، وجودي مسعود، وهلا السعيد، وسط تساؤلات حول طبيعة الشخصيات والأحداث التي تجمعهم.

ويظهر الفنان فتحي عبدالوهاب خلال أحداث المسلسل بشخصية "الأستاذ حسن"، في دور تحيط به أجواء من الغموض والتشويق، وهو ما يكشف عنه التريلر الأول من خلال مجموعة من المشاهد التي تثير تساؤلات حول طبيعة الشخصية وعلاقاتها بباقي أبطال العمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ممزوج بالإثارة، من خلال مجموعة من الشخصيات والخطوط الدرامية المتشابكة، التي تطرح تساؤلات حول مدى معرفتنا الحقيقية بالأشخاص المقربين منا، وكيف أصبح العالم الافتراضي جزءا مؤثرا في تفاصيل حياتنا وعلاقاتنا اليومية؟.

كما يفتح العمل ملف تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي على العلاقات الإنسانية والحياة الأسرية، مسلطا الضوء على الفجوة المتنامية بين الآباء و"جيل Z"، وانعكاسات التكنولوجيا على سلوكيات الأجيال الجديدة واختياراتها.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب فتحي عبدالوهاب كل من: محمد علاء "جاميكا"، ونهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، وهلا السعيد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

"عالم افتراضي" من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، ومن المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات.