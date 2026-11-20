أعلن مهرجان "SITFY Greece"، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027 بالعاصمة اليونانية أثينا، عن قائمة المكرمين بالدورة الأولى، والتي تضم الفنانة إلهام شاهين والفنان ياسر جلال، تقديرا لمسيرتهما الفنية وإسهاماتهما في إثراء الحركة الفنية والمسرحية.

وتُعد الفنانة إلهام شاهين واحدة من أبرز الفنانات في مصر والوطن العربي، حيث تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، عام 1982، وبدأت مشوارها الفني في المسرح أواخر سبعينيات القرن الماضي، وقدمها المخرج كمال ياسين من خلال مسرحية "حورية من المريخ".

وقدمت إلهام شاهين خلال مسيرتها الفنية عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من بينها أفلام "الهلفوت"، و"أمهات في المنفى"، و"يا دنيا يا غرامي"، و"سوق المتعة"، و"الجنتل"، و"يوم للستات"، إلى جانب مشاركتها في مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"نصف ربيع الآخر"، و"الحاوي"، و"قصة الأمس"، كما خاضت تجربة الإنتاج السينمائي، وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات عن أعمالها الفنية.

أما الفنان ياسر جلال، فتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح، وشارك في مسرحية "رحمة وأمير الغابة"، قبل أن يواصل حضوره في الدراما التليفزيونية والسينما، مقدما مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا، من بينها "لن أعيش في جلباب أبي"، و"الوعد الحق"، و"نحن لا نزرع الشوك"، و"أولاد حضرة الناظر"، كما قدم عددا من البطولات التليفزيونية، أبرزها "ظل الرئيس"، و"رحيم"، و"الفتوة"، و"الاختيار 3".

ويقام مهرجان "SITFY Greece" بتنظيم وإدارة شركة "Spiti Tis" المسرحية في أثينا، وبدعم من مسرح ديبيلون، وبالتعاون مع مؤسسة "SITFY" المصرية حول العالم.

ويتولى المخرج المصري مازن الغرباوي تأسيس ورئاسة مهرجان "SITFY Greece" باليونان، كأحد المشاريع الجديدة في إطار التعاون الدبلوماسي الثقافي بين البلدين، فيما تتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير العام للمشاريع بمؤسسة "SITFY" العالمية، وتتولى الفنانة اليونانية الدكتورة إيمانويلا كونتوجيورجو منصب المدير الفني للمهرجان، والدكتور حازم القاضي مديرا لمشروع اليونان.