أعلنت المخرجة نيفين شلبي اختيار فيلمها الروائي القصير "نضال البحر" للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بن جرير السينمائي الدولي بالمغرب، والمقرر إقامة دورته المقبلة خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل.

وعبرت نيفين عن سعادتها بالاختيار، من خلال منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وجهت خلاله الشكر إلى فريق عمل الفيلم، كما دعت أعضاء فريق العمل المغربي إلى حضور فعاليات المهرجان لتمثيل الفيلم.

وخصت المخرجة بالشكر مديرة التصوير الرئيسية سماح زيدان، والمونتير طارق الشافعي، وبطل الفيلم الشاب الفلسطيني معتز الجندي، إلى جانب الدكتورة سميرة ستوم، كما وجهت الشكر إلى الفنان أحمد عثمان من سلطنة عمان، وابنه عبد الله آل عثمان، الذي تولى تصوير الجزء الخاص بالفيلم في مدينة صلالة العمانية.

وتدور أحداث "نضال البحر" حول شاب فلسطيني من قطاع غزة يفقد جميع أفراد عائلته جراء الحرب، ليجد نفسه وحيدا أمام مأساة الفقد، قبل أن يبدأ رحلة لتنفيذ وصية جدته الراحلة، في محاولة للتمسك بجذوره وهويته وارتباطه بأرضه، مستندا إلى آخر ما تركته له جدته من ذكريات ووصايا.

الفيلم مستوحى من قصة "رسالة من تحت الأنقاض" للكاتب العراقي كريم أسر، وتقدم نيفين شلبي من خلاله معالجة إنسانية لمعاناة الفلسطينيين في ظل الحرب على غزة، مبتعدة عن تناول الأحداث من منظور سياسي مباشر، لتقترب من آثار الحرب على حياة الأفراد وما تتركه من فقد ووجع وحنين إلى الوطن.

ويضم الفيلم فريق عمل متعدد الجنسيات، في تجربة إنتاجية تجمع فنانين وصناع سينما من فلسطين ومصر وسلطنة عمان والمغرب وهولندا وجنوب أفريقيا وتونس، كما تنقلت عمليات تصويره بين عدد من الدول، في محاولة لتقديم حكاية إنسانية تتجاوز حدود المكان.