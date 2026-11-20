يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط اكتمال عودة عدد من اللاعبين الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشهد مران الزمالك، اليوم الجمعة، انتظام الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في دورة ودية أقيمت بالعراق.

ومن المنتظر أن يصل الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق، إلى القاهرة في العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، بعدما أخطر الجهاز الإداري بموعد عودته، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بداية من مران غد السبت.

وكان شيكو بانزا شارك مع منتخب أنجولا في مباراتيه أمام جنوب السودان، خلال فترة التوقف الدولي، ضمن الاستعدادات والاستحقاقات المتعلقة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي السياق ذاته، عاد الرباعي الدولي المهدي سليمان، ومحمود حمدي «الونش»، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة، إلى تدريبات الزمالك يوم الخميس، ليكتمل بذلك انضمام العناصر الدولية إلى استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجونة لمواصلة المنافسة على مراكز المقدمة.