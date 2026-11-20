أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع مذكرة بعنوان "الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها" إلى عدد من الجهات الرسمية، من بينها مجلس الوزراء، ووزارة الدولة للإعلام، ومجلسا النواب والشيوخ، وذلك في إطار دوره في تقديم الرأي والمشورة الحقوقية والتشريعية، والإسهام في استكمال الإطار التشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات وحرية تداولها، اتساقا مع الضمان الدستوري الذي تقرره المادة 68 من الدستور.

وبحسب بيان المجلس، تأتي هذه المذكرة ثمرة لمسار من العمل البحثي والتشاوري امتد على مدار أكثر من عامين، وشمل عددا من المشاورات وجلسات النقاش وورش العمل التي نظمها المجلس، بمشاركة خبرات قانونية ومهنية وحقوقية.

وأوضح المجلس أنه كانت آخر محطات هذا المسار مائدة مستديرة عقدها المجلس في سبتمبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ونقابة الصحفيين، والبرلمان، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، والحكومة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والقانون وحقوق الإنسان.

وتستهدف المذكرة طرح رؤية المجلس بشأن مجموعة من الضمانات الحقوقية والموضوعية والإجرائية والمؤسسية التي يرى ضرورة توافرها في أي تشريع مستقبلي ينظم الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها، بما يكفل تحويل الضمان الدستوري إلى حق قابل للممارسة الفعلية، ويعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.

وأكد المجلس أن المذكرة تمثل إطارا للضمانات والمعايير الحقوقية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعداد أو مراجعة أي تشريع في هذا المجال، ولا تعني تبني المجلس لأي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليا، كما لا تمثل مشروع قانون متكاملا؛ إذ تنصرف غايتها إلى تحديد الأسس والضمانات التي تكفل حماية الحق وفعالية ممارسته، مع ترك الخيارات التشريعية التفصيلية للجهات المختصة وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.

وأعرب المجلس عن أمله أن تسهم هذه المذكرة في دعم حوار عملي وبنّاء بين الحكومة والبرلمان وسائر الأطراف المعنية، وأن تشكل مرجعا حقوقيا يمكن الاستفادة منه في إعداد التشريع ومراجعته ومتابعة تطبيقه، بما يضمن إتاحة المعلومات بشفافية، وصون الحقوق والحريات ذات الصلة، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.