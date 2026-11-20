يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وأما حالة خليج السويس تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 28 15

6 اكتوبر 29 15

بنهــــا 28 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 30 15

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 27 17

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 28 12

رفح 27 12

رأس سدر 29 17

نخل 26 10

كاترين 22 07

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 18

الاسكندرية 29 17

العلمين 29 16

مطروح 29 17

السلوم 29 17

سيوة 28 13

رأس غارب 29 18

سفاجا 30 18

مرسى علم 30 18

شلاتين 30 20

حلايب 28 21

أبو رماد 28 20

مرسى حميرة 29 20

أبــــــرق 29 19

جبل علبة 27 19

رأس حدربة 27 20

الفيوم 29 15

بني سويف 30 15

المنيا 30 13

أسيوط 30 13

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 31 15

أسوان 32 17

الوادى الجديد 30 15

أبوسمبل 31 16