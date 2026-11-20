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تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيقات في واقعة سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم بمنطقة الدقي.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت دخول وخروج المتهم، بجانب سؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبعمل التحريات تبين من تفاصيل الواقعة أن المتهم استولى على مجموعة من المقتنيات "التحف والنجف والساعات".

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وضبطه واستعادة المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت شقة الفنان تامر عبدالمنعم تعرضت أيضا في عام 2025 للسرقة "مشغولات ذهبية وساعات باهظة الثمن" على يد خادمة بالاشتراك مع جواهرجي، وقضت محكمة جنح الدقي بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.