دعا قادة كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، روسيا إلى قبول "هدنة في قطاع الطاقة" طوال فصل الشتاء، باعتبارها خطوة أولى نحو إنهاء الاشتباكات.

وأصدر قادة الدول الأربع بيانا مشتركا، الخميس، عقب قمة "تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا"، التي استضافها المستشار الألماني فريدريش ميرتس في العاصمة برلين.

وشارك في القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، والمبعوثان الأمريكيان الخاصان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى جانب قادة من نحو 40 دولة.

وطالب البيان روسيا بقبول "هدنة في قطاع الطاقة" طوال أشهر الشتاء، بوصفها خطوة أولى نحو وقف الاشتباكات.

وشدد البيان على أهمية ضمان المرور الآمن وحرية الملاحة في البحر الأسود للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة تتيح تصدير المواد الغذائية عبر المنطقة.

وأدان القادة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الروسية على المدنيين في أوكرانيا، إلى جانب الأنشطة الهجينة التي تشهدها أوروبا، مثل أعمال التخريب والتضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية، وجددوا تعهداتهم بتقديم دعم سياسي وعسكري ومالي طويل الأمد لأوكرانيا.

وأشار البيان إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية قبل حلول الشتاء، ولا سيما أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأكد البيان تعهد حلفاء الناتو بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، فيما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما عسكريا وماليا بقيمة 90 مليار يورو حتى نهاية عام 2027.

كما أفاد البيان بزيادة العقوبات المفروضة على عائدات روسيا من الطاقة وتدفقات العملات المشفرة و"أسطول الظل" الروسي.

وشدد البيان على ضرورة تقديم ضمانات أمنية دفاعية ملزمة قانونيا لأوكرانيا، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفاد البيان بدعم الحوار المباشر بين أوكرانيا وروسيا، استنادا إلى الجهود الدبلوماسية الأمريكية، مؤكدا عدم جواز تغيير الحدود الدولية بالقوة، وأن الأصول الروسية المجمدة ستظل مجمدة حتى تعوض روسيا الأضرار.