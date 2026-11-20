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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسئولين أمريكيين طرحوا منح أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مقابل تنازلها عن منطقة دونباس لصالح روسيا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية الخميس، عن مصادر مطلعة أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، طرح خلال محادثات مغلقة فكرة "انضمام أوكرانيا إلى الناتو مقابل تنازلها عن أراض لروسيا".

وأشارت المصادر إلى أن ترامب رفض علنا، في تصريحاته أمام الرأي العام، انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

لكنها أفادت بأن كوشنر وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، أثارا المسألة مرارا خلال الاجتماعات الأخيرة.

سيناريوهان لإنهاء الحرب

وذكرت المصادر أن المسألة نوقشت أخيرا خلال اجتماع عقده كوشنر وويتكوف الأسبوع الماضي في العاصمة الأيرلندية دبلن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة سيناريوهين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتمثل السيناريو الأول في تنازل أوكرانيا عن السيطرة على منطقة دونباس لصالح روسيا، مقابل حصولها على عضوية حلف شمال الأطلسي.

أما السيناريو الثاني، فينص على وقف القتال مع بقاء دونباس تحت سيطرة أوكرانيا، ومنح كييف ضمانات أمنية ضد الهجمات الروسية، بموجب اتفاق توقعه مع الولايات المتحدة ودول أوروبية.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا حربا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعده تدخلا في شؤونها.