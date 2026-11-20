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رفع مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، أعلام إسرائيل على مدخل مدرسة للبنات بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أحدث ممارسات إرهاب ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم التعليمية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان وصل الأناضول، إن المستوطنين رفعوا أعلام إسرائيل عند مدخل مدرسة بنات اللبن الثانوية جنوبي نابلس.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاعتداءات والاستفزازات المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين والمؤسسات التعليمية.

وأضافت المنظمة أن استهداف محيط المدارس ورفع الأعلام عند مداخلها يثير القلق في صفوف الطالبات والأهالي والهيئة التدريسية، وينعكس سلبا على شعور الطالبات بالأمان داخل البيئة التعليمية.

وأكدت ضرورة حماية المؤسسات التعليمية وإبعادها عن الاعتداءات والاستفزازات، بما يضمن توفير بيئة آمنة للطلبة والعاملين فيها.

يأتي ذلك في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادرة معدات وآليات.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 14 ألفا و742 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشملت الاعتداءات تخريب المحاصيل الزراعية، ومهاجمة المركبات والتجمعات السكنية، فضلا عن الاستهداف المتكرر لموسم قطف الزيتون.

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 26 ألفا.