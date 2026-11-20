أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على دفعتين، مستهدفاً بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، غارة على دفعتين، على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحا، بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار من أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي برعشيت في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.