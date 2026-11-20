ذكر وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز، أن مسألة إعادة فتح النقاش حول ما إذا كان يتعين على بريطانيا الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي ساعدت في دفع المفاوضات قدما قبل قمة حاسمة في بروكسل.

وسيلتقي رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنام مع زعماء أوروبيين في بروكسل للتوقيع على اتفاقيات، في إطار الجهود المستمرة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل وأضاف أنه يود بعد ذلك طرح خيارات حول كيفية تطوير العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكان بيرنام قد اقترح سابقا أن التراجع بشكل كامل عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون خيارا.

وقال رينولدز، الذي كان متشككا من جهود إعادة انضمام بريطانيا إلى التكتل وأشار بدلا من ذلك إلى أنه يتعين أن يكون هناك تركيز على علاقات تجارية واستقرار أوثق في قطاع الأعمال، إن بيرنام كان محقا في طرح فكرة إعادة انضمام بريطانيا إلى التكتل.