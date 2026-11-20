قالت هيئة الحياة البرية الكينية إن أنثتين من أفراس النهر نفقتا بعد ابتلاع شباك صيد وسيقان ذرة، في أحدث حلقة في سلسلة من حالات نفوق الحيوانات البرية جراء الاختلاط السلبي مع البشر.

وأضافت الهيئة، في بيان على منصة "إكس" أمس الخميس، أن فحوص ما بعد النفوق كشفت أن إحداهما، وهي بالغة ولكنها صغيرة في السن، كان بداخل أحشائها "كتلة مضغوطة من شباك الصيد الصناعية المهملة التي تسببت في انسداد كامل عند ملتقى المعدة والأمعاء الدقيقة"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت الهيئة أن فحص أنثى فرس النهر الأخرى، وهي بالغة أيضا، أظهر أن تراكما للغازات في معدتها ضغط على رئتيها بشدة.

وقالت الهيئة: "لوحظ وجود سيقان ذرة بين محتويات المعدة، وربما ساهمت في فرط تغذية وتخمر".

وناشدت هيئة الحياة البرية الكينية الصيادين والمجتمعات المحلية التعامل بمسئولية عند استخدام شباك الصيد وعند التخلص منها، وتجنب تعريض الحيوانات البرية لمواد غذائية خطرة.

ولم تذكر الهيئة متى نفقت أنثتا فرس النهر، اللتان كانتا تعيشان في بحيرة نايفاشا بوسط كينيا.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت كينيا نفوق ما لا يقل عن 18 فيلا، على الأرجح جراء تسمم بالسيانيد نتيجة تناولها حبات طماطم ملوثة بالمبيدات الحشرية من مزارع على أطراف حديقة أمبوسيلي الوطنية.