أعرب الناقد السينمائي محمود عبد الشكور، عن سعادته بالإقبال الجماهيري على عروض الأفلام المرممة ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرا إلى أن العروض شهدت حضورا لافتا من الأجيال الجديدة.

وكتب عبد الشكور عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سعيد جدا لأن الأجيال الجديدة جعلت من عروض الأفلام المرممة في مهرجان القاهرة حفلات كاملة العدد».

وأضاف: «هذا دليل جديد على عظمة السينما المصرية، وقوة تأثيرها، وعلى أهمية كنوزها التي تثير الإعجاب رغم مرور السنوات».

واختتم حديثه متمنيا إتاحة الفرصة أمام الأفلام القديمة للعودة إلى دور العرض السينمائي، من خلال برامج محددة، تتضمن مناقشات وحوارات عقب العروض.

وشهدت الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اهتماما خاصا بالكلاسيكيات المصرية المرممة، من خلال برنامج ضم 29 فيلما، من بينها «القاهرة 30» لصلاح أبو سيف، و«بين القصرين» لحسن الإمام، و«الزوجة الثانية» لصلاح أبو سيف، و«البوسطجي» لحسين كمال، و«الحرام» لهنري بركات، و«الناس والنيل» ليوسف شاهين، و«قنديل أم هاشم» لكمال عطية، وغيرها من الأعمال التي تمثل محطات مهمة في تاريخ السينما المصرية.

وخصص المهرجان سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية لاستضافة عروض الأفلام المرممة، بواقع أربعة عروض يوميا، في إطار الاحتفاء بالتراث السينمائي المصري وإتاحته للأجيال الجديدة.

وتختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت في 11 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس المهرجان عام 1976.