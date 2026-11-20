أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإعلامية راندا أبو العزم، موجها لها رسالة تقدير بعد انتهاء مشوارها مع قناة «العربية»، مؤكدا أنها تمثل نموذجا للاحتراف واحترام المهنة، وأن رحيلها خسارة يصعب تعويضها.

وكتب أديب عبر حسابه بمنصة «إكس»: «أن تصنع إعلاميا شاطرا ناجحا مسألة من أصعب ما يمكن، ولو طلبت منك ذكر الناجحين فعلا في العشر سنوات الماضية قد تجدها مسألة صعبة جدا، والأصعب أن تعدد المواهب الجديدة، وهذا أمر مستحيل أيضا. راندا أبو العزم رمز للاحتراف واحترام الشغلانة، لن تعوض أبدا. شكرا يا أستاذة، كنت نموذجا محترما جدا».

وتأتي إشادة أديب عقب مغادرة راندا أبو العزم قناة «العربية»، بعد سنوات من العمل بها، تولت خلالها إدارة مكتب القاهرة، وارتبط اسمها بتغطية الشأن المصري ومتابعة العديد من الأحداث والملفات السياسية المهمة.

وفي أول تعليق لها على انتهاء تعاقدها مع القناة، أكدت أبو العزم صحة الخبر، في تصريحات صحفية، ووصفت المرحلة الحالية بأنها «استراحة محارب»، مشيرة إلى أنها ستعود قريبا من خلال تجربة إعلامية جديدة.