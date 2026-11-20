ودع المنتخب الوطني المصري للرجال للكوميتيه في الكاراتيه بطولة كأس العالم للفرق المقامة في هوانجزو بالصين خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026.

وخسر المنتخب الوطني، حامل اللقب، في الدور ربع النهائي اليوم، الجمعة، أمام فريق الاتحاد الدولي للكاراتيه، الذي يضم لاعبين من روسيا بسبب حظر اللعب باسم بلدهم.

كما نجح منتخبا تركيا وإيران في عبور مواجهات ربع نهائي متقاربة، بينما حقق منتخب الجبل الأسود مفاجأة كبرى بإقصائه المنتخب الأردني.

وفي وقت سابق من اليوم، نجح المنتخب الوطني للسيدات في التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على إسبانيا، مع تقديم أداء لافت في كاتا ، ليضربن موعدًا في الدور نصف النهائي مع منتخب إيران، الذي تفوق بدوره على البرتغال.

وتحظى البعثة المصرية بدعم ومساندة محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، الذي يحرص على توفير الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الخارجية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في الصين سيد نصر، نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه، لمتابعة شؤون البعثة وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين واللاعبات قبل المنافسات وخلالها.

وتشارك مصر في البطولة بثلاثة فرق، هي منتخب السيدات للكوميتيه، ومنتخب الرجال للكوميتيه، إلى جانب منتخب السيدات للكاتا، في واحدة من أبرز المحطات الدولية التي يسعى خلالها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لإثبات قدراتهم ومواصلة المنافسة على الألقاب.