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صرَّح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم.

جاء الإعلان بعد تصريح المتحدث باسم التحالف بأن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية وطائرتين مسيرتين.

وشكلت عمليات الاعتراض أحدث المحاولات الحوثية لضرب الأراضي السعودية، وجاءت بعد يوم واحد من إعلان المتمردين المدعومين من إيران استهداف مطارات وقواعد جوية سعودية، إضافة إلى المركز المالي في الرياض.