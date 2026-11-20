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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مسجدا في مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء خطبة الجمعة، وسط إطلاق نار وقنابل غاز، وأنباء أولية عن وقوع إصابات.

وبتصريح للأناضول، قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل، أمجد النجار، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم الفوار وأطلق الرصاص الحي وقنابل غاز مسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مسجدا في المخيم أثناء خطبة الجمعة، عقب بدء الاقتحام مباشرة.

وأشار النجار إلى ورود أنباء من المخيم عن وقوع إصابات جراء إطلاق الرصاص، دون توفر حصيلة دقيقة أو تفاصيل بشأن طبيعة الإصابات.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاقتحام أو مدته.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في عمليات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، وفق بيانات فلسطينية.