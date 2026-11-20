من المقرر إغلاق مجمع سجون "رايكرز آيلاند" في مدينة نيويورك، بحلول عام 2032، بموجب خطة ، أعلن عنها اليوم الجمعة، عمدة نيويورك، زهران ممداني، حيث تعتمد استراتيجيته لإغلاق المنشأة سيئة السمعة بشكل نهائي على تقليص عدد الأشخاص المحتجزين وراء القضبان بشكل كبير.

ومن شبه المؤكد أن المدينة ستفشل في الوفاء بمطلب قانوني لإغلاق مجمع سجون "رايكرز" واستبداله بأربعة سجون أصغر وأكثر حداثة بحلول عام 2027 .

يشار إلى أنه على مدى سنوات، كان مجمع سجون رايكرز آيلاند "رمزا للخلل"، حيث أن شبكة السجون هناك تشهد عنفا واكتظاظا بالسجناء، إلى حد أن قاضيا اتحاديا وصف الأوضاع هناك بأنها "غير طبيعية وغير مقبولة" وعين مديرا خارجيا لاستعادة النظام وتنفيذ إصلاحات.

وكان ممداني وهو ديمقراطي، من أنصار إغلاق مجمع سجون "رايكرز آيلاند" بشكل صريح، على الرغم من أن الخطة المستمرة منذ زمن طويل لبناء سجون جديدة شهدت معارضة، بما في ذلك من سلفه، العمدة السابق اريك أدامز، الذي عارض الإشراف الاتحادي وإنشاء سجون في أحياء المدينة.

وقال ممداني في بيان: "حان الوقت لإغلاق مجمع سجون رايكزر آيلاند. منذ عقود، كان مواطنو نيويورك يطالبون بنظام إصلاحي آمن وإنساني".