دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إعادة تشكيل قطاع الطاقة في فنزويلا، بما يتجاوز التغيرات الجذرية والمتسارعة التي شهدها هذا القطاع خلال العام الجاري، مما يشير إلى اعتزامها السماح بدور أكبر للقطاع الخاص في حال فوزها بالرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماتشادو، التي كانت تتحدث من مقر حزبها في منطقة "ألتاميرا" الراقية شرقي العاصمة كاراكاس قولها "نحن نفكر في المدى المتوسط ​​والبعيد، لا في اللحظة الراهنة فحسب. فمن مصلحتنا أن تتدفق الاستثمارات بجميع أشكالها".

ورغم أن موعد الانتخابات الرئاسية في فنزويلا لم يتحدد، تعتزم ماتشادو الترشح لمنصب الرئاسة في فنزويلا، حيث مازالت تتصدر استطلاعات الرأي.

وفي أول مقابلة لها مع وسائل إعلام دولية منذ عودتها إلى فنزويلا في أكتوبر الماضي، عرضت ماتشادو رؤيتها لمستقبل فنزويلا التي مازالت خاضعة لإدارة شخصيات تنتمي إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي خطفته القوات الأمريكية في يناير الماضي لمحاكمته بتهمة تهريب المخدرات.

وقالت ماتشادو إنها ستعمل على تقليص دور شركة النفط الحكومية تدريجيا، بهدف جذب استثمارات خاصة بمليارات الدولارات؛ وهي استثمارات تشتد الحاجة إليها لإحياء البنية التحتية المتهالكة وزيادة الإنتاج.

من جانبها، قامت ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا، منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، بفتح قطاع النفط بشكل أكبر أمام رأس المال الخاص، لكنها أبقت شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية كلاعب رئيسي في القطاع.