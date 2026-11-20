أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن استيائه من وضع المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخي العام الجاري، قبل ساعات من ختام فعاليات التجمع الدولي المعروف باسم "كوب 31".

وصف مفاوضو الاتحاد الأوروبي المسودة الحالية للإعلان الختامي بأنها "غير مقبولة"، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في أنطاليا بتركيا، حيث يتفاوض مندوبون من نحو 200 دولة منذ 9 نوفمبر بشأن ما الذي يعتزمون فعله للتخفيف من تداعيات أزمة المناخ.

ولا تتضمن أحدث مسودة للإعلان الختامي، التي نشرتها قيادة المؤتمر أمس الخميس، أي إشارة إلى التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم، على عكس المسودة السابقة. وانتقد نشطاء المناخ هذا الأمر ووصفوه بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء".

ومن المقرر أن يختتم مؤتمر "كوب 31" أعماله الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) ولكن الدورات السابقة كانت عادة تمتد إلى وقت إضافي وسط خلاف بشأن الإعلان الختامي.

ويسعى المقترح الرئيسي إلى زيادة كبيرة في حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة العالمي النهائي من 23 % إلى 35 % بحلول 2035 في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ وهي المحرك الرئيسي للاحتباس الحراري.