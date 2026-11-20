صليبي: التقييمات وأسعار الفائدة المرتفعة تدفع باتجاه استمرار التخارج من أسواق التكنولوجيا

-السيولة كلمة السر في تحركات الأسواق

شهدت الأسهم العالمية أطول سلسلة خسائر في أكثر من 3 سنوات، مع انهيار موجة تداولات الذكاء الاصطناعي بعد موجة صعود قوية في عام 2026، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء لأصول الملاذ الآمن، مثل سندات الخزانة والدولار.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي لجميع دول العالم"، الذي يُعد مقياسا لأداء الأسهم العالمية، بنسبة 0.5%، متجها لتسجيل سابع يوم على التوالي من التراجعات، في أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر 2023.

وتراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.9%، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020، بينما وسّع مؤشر الأسواق الناشئة التابع للمؤسسة خسائره من ذروته المسجلة في يونيو إلى 20%، ما يضعه على مسار الدخول في سوق هابطة وفق التعريف الفني.

وهبط سهم "أنثروبيك"، الشركة المطورة لروبوت المحادثة "كلود"، بنسبة 4.7% في تداولات ما بعد الإغلاق إلى 92.60 دولار، لينخفض دون أدنى مستوى بلغه خلال أول يوم تداول له يوم الخميس، بعد إتمام أكبر طرح عام أولي في العالم.

وبدأت أسهم أنثروبيك، وهي أول شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يتم طرحها للاكتتاب العام في العالم، التداول على ارتفاع 34% عن سعر الطرح الأولي البالغ 83 دولارا الذي تم تحديده يوم الأربعاء. لكن السهم تخلى عن جزء كبير من مكاسبه وأغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17% عن سعر الطرح الأولي.

ولم ينجح الإدراج في تبديد الشكوك الأوسع نطاقا بشأن تداولات الذكاء الاصطناعي، إذ تساءل المستثمرون عما إذا كانت العوائد ستبرر المبالغ الضخمة التي يجري إنفاقها واقتراضها لتمويل الطفرة التي ساعدت الأسهم حول العالم على الارتفاع إلى مستويات قياسية.

ودفع تدهور المعنويات تجاه الأسهم المستثمرين إلى البحث عن الأمان في السندات، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 5.02%. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.

ظلت شهية المخاطرة ضعيفة، مع تراجع العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، ما يشير إلى مزيد من الخسائر للمؤشر الأمريكي، الذي سجل أطول سلسلة تراجعات منذ عام 2024. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.5%، بعدما أغلق المؤشر الأساسي عند أدنى مستوياته منذ أبريل. كما افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها على انخفاض.

وفي آسيا، هوى مؤشر الأسهم الرئيسي في تايوان بنسبة 5.2%، وتراجع نظيره في كوريا الجنوبية بنسبة 4.4%، إذ تحملت السوقان، اللتان تُعدان من أبرز المؤشرات على أداء تداولات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، العبء الأكبر من موجة البيع. وانخفض مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 5% ليغلق عند أدنى مستوى منذ 7 أشهر، في ظل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن أخفق الاكتتاب العام لشركة أنثروبيك في تحسين الثقة في قطاع ‌الذكاء الاصطناعي.

أكد ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن التراجعات التي تشهدها الأسواق المالية حاليا تعكس حالة من الترابط الوثيق بين مختلف الأصول، بداية من موجة الهبوط فى أسواق التكنولوجيا، وتحديداً القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وعلى رأسها شركة «إنفيديا».

وأوضح صليبي، أن حالة الخوف لا تزال تسيطر على المستثمرين على الرغم من النتائج الجيدة التي أعلنتها «إنفيديا» خلال هذا الأسبوع وتطلعاتها المستقبلية الإيجابية، لافتاً إلى أن التقييمات المرتفعة، وتكلفة الاقتراض، وأسعار الفائدة المرتفعة، تواصل الضغط بقوة وتدفع باتجاه استمرار التخارج من أسواق التكنولوجيا.

واكد أن السيولة هي كلمة السر في هذه المرحلة، موضحا أنها تتنقل من مكان إلى آخر وفقا للمعطيات التي تحددها السوق، والمتمثلة في تقييمات أسهم التكنولوجيا، وحالة الذعر القائمة في هذا القطاع، واتجاه أسعار الفائدة في ديسمبر سواء بالرفع بواقع 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس، فضلاً عن المعطيات الاقتصادية الأخرى.

وتوقع استمرار مستوى التقلبات في أسواق المال خلال الفترة القادمة، قبل أن نشهد إعادة توازن في الأسهم الأمريكية، مع استمرار بعض التراجعات في قطاع التكنولوجيا، موضحا أن المستثمر يقوم حاليا بإعادة التمركز، من قطاع الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا، إلى أصول أخرى، وبالتالى قد نشهد مزيد من التراجعات في أسهم التكنولوجيا، سواء «إنفيديا» أو «سبيس إكس» أو غيرها، وهو ما سيؤثر بشكل أكبر على مؤشر «إس آند بي 500»، مرحجا أن تستمر هذه التراجعات حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، ويتضح اتجاه قرار الفيدرالي.