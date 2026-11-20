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لفظ مهندس أنفاسه الأخيرة؛ جراء التعدي عليه باستخدام ماسورة حديدية وسلاح أبيض على يد 3 أشخاص أمام محل عمله بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، يعمل مهندسا ويبلغ من العمر 46 عاما؛ إثر الاعتداء عليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين الثلاثة، شهدت اعتداءات متكررة على المجني عليه ونجله، حتى تجددت الخلافات في الواقعة الأخيرة، وتعرض المجني عليه وشقيقه للاعتداء أمام محل عملهما.

وتابعت التحريات أن المتهمين تعرضوا للمجني عليه للاعتداء باستخدام ماسورة حديدية وسلاح أبيض وحجر، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى وفاته.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.