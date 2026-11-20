تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل السفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة، والذي وافته المنية مساء أمس، في بيروت، بعد مسيرة مشرفة من العمل الدبلوماسي، حافلة بالعطاء لخدمة لبنان والعمل العربي المشترك.

كما تقدم فهمي بخالص التعازي والمواساة للدولة اللبنانية في فقيد الدبلوماسية العربية وأحد أعلام الدبلوماسية اللبنانية، الذي كرّس مسيرته المهنية لخدمة وطنه والحفاظ على مصالحه، وكلّل جهوده بخدمة ممتدة للدفع بالعمل العربي المشترك، حيث ترأس بكل اقتدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة، وقدّم إسهامات لافتة للارتقاء بدور المركز في تعزيز التعاون العربي المشترك في جميع مجالات عمله.

وذكر فهمي أنه وإذ ينعى قامة دبلوماسية رفيعة، وعَلَمًا من أعلام الدبلوماسية اللبنانية والعربية، عُرف بحنكته السياسية ورصانته ودماثة خلقه، وترك إرثًا مهنيًا وأثرًا إنسانيًا، يدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.