ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، القبض على 5 أشخاص؛ بتهمة التعدي على مالك كشك والتسبب في إصابته وبتر كفه، جراء خلاف بينهم على سعر بعض المنتجات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله شخص من قيام آخرين بالتعدي على شقيقه بالضرب أمام محل عمله باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته ببورسعيد.

وتابع البيان أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الضواحي ببورسعيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك كشك مصاب بجروح قطعية متفرقة وبتر بالكف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، تم نقله لإحدى المستشفيات، وطرف ثان: 5 عاطلين، لـ4 منهم معلومات جنائية، لخلاف بين أحدهم ومالك الكشك على سعر بعض المنتجات، قاموا على إثرها بالتعدي على الأخير بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، محدثين إصابته.

وأضافت الداخلية أنه أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.