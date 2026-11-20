أجرى السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية زيارة عمل إلي بروكسل، حيث شارك في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن، و مؤتمر دعم الترتيبات الأمنية الانتقالية فى الصومال، واللذين نظمهما الاتحاد الأوروبى في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال مشاركته فى المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن، تحدث السفير محمد أبو بكر في الجلسة المخصصة لأمن الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث استعرض النهج المصري الشامل في التعامل مع التحديات الأمنية فى منطقة المتوسط، مستعرضاً رؤية مصر الشاملة فى التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمات، والتى تتأسس على معالجة الأبعاد التنموية إلى جانب الأبعاد الأمنية.

كما سلط الضوء على الارتباط الوثيق بين أمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر، مشيراً إلى أن صون أمن الملاحة في أحدهما لا ينفصل عن الآخر، ومنوهاً بالجهود والمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التعاون وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها المسئولة الرئيسية عن حوكمة وأمن هذا الإقليم.



كما شارك نائب وزير الخارجية في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال، حيث أكد على ثوابت الموقف المصري الراسخة إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية علي مدار السنوات الأخيرة، مشيراً إلي التزام مصر بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للصومال الشقيق سواء في الإطار الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي بما يسهم في المجابهة الفعالة للإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الصومال.

وأجرى نائب وزير الخارجية خلال الزيارة مشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أولاف سكوج، تم خلالها تبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك، لاسيما أمن الملاحة البحرية، والأمن المائي، والأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والسودان، فضلا عن التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.