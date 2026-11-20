قال المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توماس باراك، إن "سوريا منفتحة على إبرام صفقات حقيقية، واسعة النطاق ومصممة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مع كبرى الشركات الأمريكية".

وأضاف باراك في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، "فخور برؤية شركتي شيفرون والشركة السورية للبترول تعملان معاً لإطلاق إمكانات سوريا في قطاع الطاقة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي"، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن، قد بحث في 19 نوفمبر، مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية، مستجدات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتناولت المباحثات الخطوات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وتحديد الإجراءات المطلوبة لاستكمال الاتفاقية المتعلقة بالبلوك رقم (1) ضمن المياه الإقليمية السورية.

وأعرب وفد الشركة الأمريكية عن ارتياحه للتقدم المحرز في المباحثات، مؤكدا اهتمام شيفرون باستكمال الإجراءات اللازمة والتوصل إلى اتفاق يمهد لبدء العمل.

وفي سبتمبر الماضي شاركت السورية للبترول في اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق، لبحث فرص الاستثمار والتعاون وتطوير القطاع النفطي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.