- ملتزمون بقواعد الاتحاد الدولي للمهرجانات بشأن الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءًا من مستقبل صناعة السينما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن علاقته كممثل بالمكان الحقيقي تظل مختلفة عن الاعتماد الكامل على التقنيات التي تحاكي مواقع التصوير.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يلتزم بالقواعد المنظمة للمهرجانات الدولية التي ينتمي إليها، والتي لم تعتمد حتى الآن عرض أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي يسمح بإدراجها ضمن برامجه.

وقال فهمي عن مستقبل هذه التكنولوجيا: «الـ Ai جاي.. هو ده المستقبل»، مشيرًا إلى أن تطور أدوات الصناعة يفرض التعامل معها باعتبارها واقعًا يتوسع عامًا بعد آخر.

وأوضح أن موقفه من الذكاء الاصطناعي لا يمنعه من التمسك بأهمية التجربة الحقيقية بالنسبة للممثل، لافتًا إلى أن الأداء داخل موقع تصوير طبيعي يمنح الفنان إحساسًا لا يمكن تكراره بالصورة نفسها داخل الاستوديو.

وأضاف: «أنا كفنان بيقف قدام الكاميرا، الـ AI ما بيدينيش الإحساس الكافي بالمكان»، مستشهدًا بالتصوير أمام البحر، وما يصاحبه من الإحساس بالهواء ورائحة البحر والرمال تحت القدمين.

وأشار إلى أن هذه التفاصيل تنعكس على أداء الممثل وتفاعله مع المشهد، موضحًا أن الوقوف داخل الاستوديو أمام شاشة خضراء مع إبلاغ الفنان بأنه موجود على شاطئ البحر يظل تجربة مختلفة بالنسبة إليه.

وأكد فهمي أن التكنولوجيا ستستمر في فرض حضورها داخل صناعة السينما، بينما ستظل طبيعة استخدامها ومدى الاعتماد عليها مرتبطة بالعمل نفسه وبالرؤية الفنية لصناعه.

وتُختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد دورة شهدت إلى جانب عروض الأفلام عددًا من الفعاليات المرتبطة بتطور صناعة السينما والتقنيات الحديثة، ضمن برامج المهرجان وأنشطته المهنية.