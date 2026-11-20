كشف ضباط مباحث الإسكندرية ملابسات صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عددا من الأطفال يفترشون أحد الشوارع في دائرة قسم شرطة أول المنتزه، حيث تبين ممارستهم أعمال التسول واستجداء المارة.

وبالفحص، تمكنت المباحث من تحديد الأطفال الظاهرين في الصورة، وتبين أنهم مقيمون في نطاق محافظات "الإسكندرية والقاهرة والغربية"، وبسؤالهم أقروا بقيامهم بالتسول في الشارع.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد أظهر الفحص عدم وجود محاضر محررة بغيابهم، وجارٍ استدعاء ذويهم لتسليمهم إليهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحُسن رعايتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.