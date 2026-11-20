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دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، إلى تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة، بما يضمن أمن الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

وبحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات عدة.

بدوره، أكد الملك عبد الله ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة، بما يضمن أمن الدول العربية.

وتأتي دعوة العاهل الأردني في ظل تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية ومنشآت أخرى في دول عربية بالمنطقة.

وتوصلت الأطراف إلى هدنة في أبريل، قبل توقيع مذكرة تفاهم إطارية في يونيو، تعثر تنفيذها لاحقا، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وتتجدد المواجهات بين الجانبين من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.