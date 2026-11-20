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سرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، محتويات بسطة لبيع الفواكه وأشجارا من مشتل فلسطيني في حادثتين منفصلتين جنوبي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن تسجيلات كاميرات مراقبة أظهرت مجموعة من المستوطنين يستقلون مركبة، وهم يسرقون محتويات بسطة لبيع الفواكه على الطريق العام قرب بلدة الفندقومية جنوبي جنين.

وأضافت المصادر أن صاحب البسطة لم يتمكن من منع المستوطنين أثناء السرقة.

وفي حادثة أخرى، أظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة مستوطنا إسرائيليا يسرق أشجارا من مشتل فلسطيني على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وصانور جنوبي جنين، وفق المصادر ذاتها.

وتأتي الحادثتان في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، ولا سيما منذ بدء موسم جني الزيتون مطلع أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 14 ألفا و742 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال ثلاث سنوات من الحرب على قطاع غزة.

وشملت الاعتداءات تخريب المحاصيل الزراعية، ومهاجمة المركبات والتجمعات السكنية، فضلا عن الاستهداف المتكرر لموسم جني الزيتون.

وبحسب معطيات فلسطينية، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 26 ألفا.