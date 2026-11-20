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أحيت سلطنة عمان، الجمعة، اليوم الوطني الـ282 للبلاد، بعرض عسكري حضره السلطان هيثم بن طارق، وسط احتفاء خليجي بالذكرى.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطان "حضر العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني المجيد لعام 2026م، والذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر شافع بمدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني بمحافظة الداخلية".

وعند اعتلاء السلطان المقصورة السلطانية، أدت طوابير العرض التحية العسكرية، وعزفت الموسيقى العسكرية المشتركة السلام السلطاني، فيما أطلقت مدفعية سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني 21 طلقة تحية له.

وشاركت دول مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، عبر إضاءة معالمها وتزيين مبانيها بألوان العلم العماني وتنظيم فعاليات احتفالية، وفق الوكالة.

وتضم دول المجلس السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

ويخلد اليوم الوطني العماني ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية عام 1744، على يد الإمام أحمد بن سعيد، الذي أرسى أسس وحدة عمان وسيادتها الوطنية.