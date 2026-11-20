أفادت تقارير بأن مجلس الوزراء الماليزي، وافق على خطة لإعادة توطين 10 آلاف لاجئ من الروهينجا في تركيا، وذلك بعد يوم واحد من إصدار محكمة العدل الدولية حكما يقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا.

ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي قوله: "يمكن لتعاوننا مع تركيا أن يكون بمثابة نموذج لكيفية إدارة الدول لملف إعادة توطين اللاجئين بطريقة منظمة ومستدامة وكريمة".

ومن المقرر أن يكمل اللاجئون برنامجا للتدريب المهني تتراوح مدته بين ثلاثة وستة أشهر، ليتمكنوا بعد ذلك من العثور على فرص عمل في تركيا.

وستتولى ماليزيا وتركيا التنسيق بشأن عمليات الاختيار والتنظيم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتستضيف ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة نحو 103 آلاف لاجئ مسجل من الروهينجا، وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.