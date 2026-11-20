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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة غربي البلاد، قال إنها ساهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية لصالح جماعة الحوثي.

جاء ذلك في تدوينات للمتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال المالكي: "بدأنا تنفيذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة".

وأضاف أن العملية تشمل تحييد "مصادر حيوية تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية في دعم المجهود العسكري".

وأوضح أن التحالف استهدف في إطار العملية "قدرات تشغيلية بميناء الحديدة ساهمت بعمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية".

وأشار إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وجاء الإعلان بعد نحو ساعتين من مطالبة قيادة القوات المشتركة للتحالف المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، حفاظًا على سلامتهم.

وأرفق المالكي طلب الإخلاء بخريطة توضيحية حددت المنطقة المطلوب مغادرتها، دون أن يوضح حينها أسباب التحذير.

والخميس، أعلن التحالف تدمير 60 هدفًا عسكريًا للحوثيين في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، ضمن عملية عسكرية استهدفت قدرات الجماعة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن منذ إطلاق القوات الحكومية، بدعم من التحالف، عملية "فجر اليمن" في 5 أكتوبر الماضي، بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.