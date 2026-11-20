أعلن الجيش السوداني، الجمعة، تفكيك دفاعات وارتكازات لـ"قوات الدعم السريع" في 10 مناطق بمحيط مدينتي النهود وأبو زبد بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، ضمن عمليات عسكرية يواصلها منذ نحو أسبوع.

جاء ذلك في منشور لمتحدث قوات العمل الخاص بالجيش السوداني محمد ديدان، عبر حسابه على منصة "فيسبوك".

وقال ديدان: "واصلت القوات المسلحة والقوات المشتركة والتشكيلات المساندة عمليات التمشيط في محيط أبو زبد والنهود، وإزالة دفاعات وارتكازات الدعم السريع".

وأوضح أن العمليات شملت مناطق "قد الهبوب، وحمير مقدم، ودكة سالم النور، والمشريع، ودكة تابر، والحنتوتة، ومبروكة، والفردوس، وطيبة، وأبو جفالة".

ومنذ نحو أسبوع، يواصل الجيش السوداني تقدمه في 3 محافظات بولاية غرب كردفان، هي الخوي والنهود وأبو زبد.

والاثنين، أعلن الجيش السيطرة على 5 مناطق في نطاق منطقة السعاتات شمال شرقي محافظة أبو زبد، واقتراب قواته من المدينة.

وتكتسب أبو زبد أهمية استراتيجية لوقوعها على طرق تربط محافظات غرب كردفان الشمالية، وهي النهود وغبيش وود بندة والخوي، بالمحافظات الجنوبية، وهي بابنوسة والمجلد وهجليج.

كما تعد النهود ثاني أكبر مدن الولاية، وتقع عند ملتقى طرق تربط شمال غرب كردفان بجنوبها، وتشكل نقطة انطلاق باتجاه ولايات إقليم دارفور غربي السودان.

والسبت، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على 8 مناطق في غرب كردفان، عقب عمليات عسكرية قالت إنها ألحقت بقوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش، الجمعة الماضية، استعادة مدينة الخوي التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة النهود.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، تصاعدا في المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.