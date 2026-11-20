أعربت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين عن أملها في أن تشهد سياسات تل أبيب تغييرا عقب الانتخابات العامة الإسرائيلية، مؤكدة أن تغيير الوجوه وحده لا يكفي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاهين للأناضول، على هامش مشاركتها في منتدى حوارات المتوسط، الذي تستضيفه وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية بمدينة نابولي.

وبشأن تطلعاتها عقب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في أكتوبر الماضي، قالت: "نريد أن نرى طرفا مقابلا من الجانب الإسرائيلي يأتي ويقول: لنعقد شراكة من أجل السلام، نريدهم أن يبتعدوا عن نهج الحرب وانعدام الأمن، وأن يتجهوا نحو مقاربة تقوم على السلام".

وأعربت الوزيرة عن رغبتها في أن يدرك الإسرائيليون معاناة الفلسطينيين على الجانب الآخر من الجدار.

وقالت: "نريدهم أن يدركوا أننا نحن الفلسطينيين لن نذهب إلى أي مكان، ولن يُهجّر 5 ملايين فلسطيني من أرضهم. لقد اختبرنا التهجير من قبل، ولن نعيش هذه التجربة مرة أخرى".

وأكدت شاهين أنها لا تزال تأمل في حدوث تغيير عقب الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت: "لأننا نريد أن نرى تغييرا، المشكلة أن تغيير الوجوه وحده لا يعني أن السياسات ستتغير أيضا، لكننا نأمل أن نشهد بعض التغييرات في السياسات بالتوازي مع الوجوه الجديدة".

ولفتت إلى أن العنصر الأساسي يتمثل في مدى استعداد الحكومة الإسرائيلية المقبلة لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وتابعت: "إذا لم تتغير السياسات، فسنواصل رؤية التدابير التي كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية تطبقها، ولكن مع تقديمها في عبوات أكثر جاذبية".

وأردفت: "نحن لا نريد ذلك، نريد تغيير المسار والقول: كفى، يجب أن تدرك إسرائيل أن عيشها في سلام وأمن يستلزم بالضرورة أن يعيش جيرانها أيضا بسلام وأمن".

غزة ودعم تركيا

وردا على سؤال بشأن الوضع في قطاع غزة، قالت شاهين: "الوضع في غزة بالغ الخطورة، فقد شهد الناس في غزة مشاهد لا يمكن تخيلها، غمرت المياه الأطفال، ودُمرت الخيام بالكامل، ولا يزال الدمار مستمرا والهجمات مستمرة".

وحول الدعم التركي، أكدت شاهين وقوف أنقرة إلى جانب الفلسطينيين في جميع المحافل السياسية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإنمائية.

وأضافت أن تركيا تنفذ أيضا أعمالا مهمة في مدينة القدس للحفاظ على هويتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن إسهامها في جهود الوساطة.

نتائج الانتخابات الإسرائيلية

وأُجريت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 27 أكتوبر، وحصل معسكر رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا من أصل 120، مقابل 48 مقعدا لمعسكر "المعارضة اليهودية" بزعامة غادي آيزنكوت، و19 مقعدا للأحزاب العربية.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمام آيزنكوت مهلة مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا، قبل الانتقال إلى خيارات أخرى في حال فشله.