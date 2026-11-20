دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد اليوم الجمعة، إلى اتخاذ عمل أكثر حزما في أوروبا لمواجهة أزمات عالمية والحفاظ على القدرة التنافسية في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت لاجارد في المؤتمر المصرفي الأوروبي في فرانكفورت "يمكن أن نرى المشكلة في وقت مبكر، لكن يمكن أن نتصرف فقط فور أن تصبح من المستحيل تجاهلها. وبحلول ذلك الوقت، يكون قد فات الأوان".

ومن الصعب استعادة القطاعات الصناعية التي تم نقلها إلى الخارج وأضافت "فور أن يتم استغلال الاعتماد على الآخرين ضدنا، تكون سيادتنا عرضة للخطر بالفعل".

وأضافت لاجارد، التي ستستقيل من منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي مبكرا في فبراير أن ذلك يقع في صميم صنع القرار السياسي الأوروبي.

وتابعت أنه على سبيل المثال، هناك إجماع في الرأي منذ أكثر من عشر سنوات على أن أوروبا تحتاج إلى أسواق رأس مالية عميقة ومتكاملة-اتحاد لأسوق رأس المال- مشيرة إلى السباق ضد الأسواق المالية الأمريكية القوية.

وأضافت "كل عام يمر بدون ذلك، يتم استثمار المزيد من مدخراتنا في الخارج وتتطلع المزيد من شركاتنا النامية إلى مكان آخر للتمويل. لكن ليس هناك أي خسارة في عام واحد تكون كافية بما يكفي للتغلب على مقاومة التغيير".

وتتمثل مشكلة أخرى في الاعتماد التقني. وتشير تقديرات إلى أن استثمارات بقيمة حوالي 3ر1 تريليون يورو(42ر1 تريليون دولار) ضرورية لزيادة حصة أوروبا من القدرة العالمية للحوسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي من حوالي 5% إلى 15% بحلول عام 2030 .

وقالت أمام المؤتمر "طالما أنه يمكننا شراء قدرة حوسبة من مزودين أجانب وطالما أن نماذج للذكاء الاصطناعي لا تزال متاحة لنا، من الصعب تقديم مبررات لدفع هذا الثمن.

وأضافت أنه في كلتا الحالتين ،فإن تكاليف عدم اتخاذ إجراء حقيقية.