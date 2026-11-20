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يتوقع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن يغيب بوكايو ساكا عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع أخرى بسبب إصابة في الفخذ.

وتسببت تلك الإصابة في استبعاد الجناح الدوي الإنجليزي عن المشاركة في المباريات بالفعل طوال الشهر الماضي.

وتعرض ساكا لهذه الإصابة في وقت مبكر من مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أمسك بفخذه الأيسر عقب قيامه بتمرير الكرة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، عشية توجه أرسنال لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح أرتيتا أن ساكا خضع لفحوصات إضافية للكشف عن تفاصيل الإصابة.

وقال أرتيتا: "إنه يتحسن بشكل جيد للغاية. يبدو أن فترة غيابه ستصل إلى ثمانية أسابيع تقريباً، مما يعني أنه تبقى حوالي أربعة أسابيع أخرى. لا يزال أمامه بعض الوقت قبل العودة للانضمام إلى الفريق".

كما أشار أرتيتا إلى أن لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي سيغيب أيضا لـ"بضعة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وعلى الجانب الإيجابي، شارك المدافع الفرنسي ويليام ساليبا في مباراتين تدريبيتين، وبات في حالة جيدة تتيح له العودة للمشاركة، بعد غياب طويل منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة بسبب إصابة في الظهر.

وتحدث أرتيتا عن ساليبا قائلا: "نحن نسعى لزيادة عدد الدقائق التي يشارك فيها بشكل تدريجي".

ويتربع أرسنال، حامل اللقب، على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه برايتون، بعد مرور 10 مراحل من بداية الموسم الحالي.