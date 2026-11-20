خضع حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات، لعملية جراحية ناجحة، فيما أكدت نجلته الشيخة بدور القاسمي الرئيس السابق للاتحاد الدولى للناشرين، أنه الآن في مرحلة التعافي.

وقالت الشيخة بدور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام": "نطمئنكم بأن عملية والدي قد تكللت بالنجاح، وهو الآن في مرحلة التعافي بفضل الله".

وأضافت: "نشكركم جميعًا من القلب على دعواتكم الصادقة واهتمامكم. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، ولا يريكم مكروهًا في عزيز".

وفي وقت سابق، طلبت الشيخة بدور القاسمي الدعاء لوالدها.

ونشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قالت فيها: "اللهم إني استودعتك والدي، فاحفظه بعينك التي لا تنام، واكلأه برعايتك ورحمتك".

وأضافت: "ولا تنسوا أبي من صالح دعائكم، فهو الآن يُجري عملية جراحية، وقلوبنا معلّقة برحمة الله وأملنا به كبير. ادعوا له أن يخرج منها سالمًا معافى، وأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل، ويُلبسه ثوب الصحة والعافية".

وتابعت: "دعواتكم تعني لنا الكثير، فلعلّ دعوةً صادقة من أحدكم تكون سببًا في شفائه. اللهم اشفِ أبي شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه لنا، وردّه إلينا سالمًا معافى يا رب".

وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود، رسّخ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نموذجا فريدا في القيادة وتجربة استثنائية للمؤرخ والكاتب والمفكر العربي، تقوم على الإيمان العميق بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الثقافة ركيزة أساسية للتنمية والتفاهم والتواصل بين الشعوب.

كما عرف بمشروعه الثقافي والمعرفي ودعمه للغة العربية والكتب والمهرجانات الأدبية.

ويشار إلى أن الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سبق وأن تولت منصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين خلال الفترة من 2021 إلى 2022، كأول امرأة عربية وإماراتية وثاني امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد عام 1896.