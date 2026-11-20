أحالت النيابة العامة في الإسكندرية شخصا، عاطل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بابتزاز طالبة وتهديدها بنشر صور خاصة زعم حيازته لها، ومطالبتها بمبلغ مالي مقابل عدم نشرها، فضلا عن انتهاك حُرمة حياتها الخاصة وسبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 5060 لسنة 2026 جنايات الجمرك، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مباحث تكنولوجيا المعلومات، يفيد بتضرر طالبة من قيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صور خاصة بها.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، اتهام "م ن ش"، عاطل، بإرسال رسائل إلكترونية من هاتفه المحمول إلى المجني عليها "ر أ هـ"، طالبة، عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت تهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، من خلال نشر صور خاصة زعم حيازته لها، مصحوبة بطلب الحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشرها.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، والتقارير الفنية لمباحث الإنترنت، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر تلك الصور حال رفضها الاستجابة لمطالبه المالية، ما دفعها إلى الإبلاغ عن الواقعة، وبتحرير محضر، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.