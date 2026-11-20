يواجه ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، ضغوطا متزايدة قبل المواجهة المهمة التي يستضيف فيها فريقه نظيره تورينو، غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المدرب المخضرم تعرض لانتقادات عقب سلسلة شهدت انتصارا واحدا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، ليتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، متقدما بمركز واحد ونقطة واحدة فقط على منافسه تورينو.

كما تلقى نابولي هزيمة محرجة بنتيجة 1 / 4 أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا مؤخرا، وهو ما زاد من حدة الضغوط على أليجري، الذي ألغى مؤتمره الصحفي المعتاد قبل المباراة يوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي.

وتلقى الفريق ضربة أخرى، بعدما أعلن نابولي أن حارس مرماه أليكس ميريت تعرض لكسر في إحدى فقرات العمود الفقري خلال التدريبات هذا الأسبوع، ما يعني استمرار الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس تورينو السابق، في حماية عرين الفريق.

وفي المقابل، يدخل تورينو المباراة بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإيطالي.

ويملك مدرب تورينو إجناسيو أباتي معرفة جيدة بأليجري، بعدما لعب تحت قيادته في صفوف ميلان، كما لا تزال تجمعهما علاقة شخصية، حيث يقيم المدربان في المبنى السكني نفسه بمدينة ميلانو.

وقال أباتي خلال مؤتمر صحفي :"تربطني بالمدرب علاقة خاصة، لقد تعلمت منه الكثير من الأشياء. إنه مدرب من الطراز الرفيع، ويتمتع بقدرات استثنائية في إدارة المباريات وقراءتها".

وأضاف :"أراه كثيرا لأننا نعيش في المبنى نفسه بمدينة ميلانو، ونتبادل الحديث من وقت لآخر".